نجاة ناشطين من محاولة إغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد محافظ واسط محمد جميل المياحي يوم الأحد بنجاة ناشطين اثنين من محاولة إغتيال في على أيدي مسلحين مجهولين وسط مركز المحافظة.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعرض ليلة أمس اثنان من ناشطي ساحة احتجاجات الكوت لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق نار على سيارتهما في وقت متأخر من الليل".

واردف قائلا "نؤكد رفضنا التام لأستخدام السلاح وتهديد حياة الناشطين أو أي مواطن آخر".

وقال أيضا "إنني على المستوى الشخصي لا أُؤمن بلغة السلاح والتهديد، ولن أسمح بجر محافظتنا لأي محاولات مخالفة للشرع والقانون، وحرصتُ منذ انطلاق التظاهرات قبل سنة ونصف أن أبعد لغة السلاح والتصفيات عن محافظتنا على الرغم من أن البعض كان ولا زال متعطشا للدماء".