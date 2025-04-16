نجاة مواطن من محاولة اغتيال وإنقاذ فتاة من الانتحار بالسم في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بنجاة مواطن من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين، فيما أصيبت تم إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بالسم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت مكان وفتحت تحقيقاً للوصول إلى الجناة".

وأشار المصدر إلى أن "فتاة حاولت الانتحار بتناولها مادة تستخدم لقتل الحشرات داخل منزلها ضمن منطقة الأمين شرقي بغداد، إلا أن ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أن حالتها لاتخلومنالخطورة".