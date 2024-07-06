نجاة مواطن من محاولة اغتيال وانتحار آخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بنجاة مواطن من محاولة اغتيال، وانتحار آخر ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن يستقل هو الآخر عجلة وأصابوه برصاصات عدة في جسده، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانب آخر، أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقا بواسطة (شال) مربوط بسقف غرفته داخل منزله الواقع بقضاء الدواية شمال شرق الناصرية"، موضحا أن "دوافع الانتحار خلافات عائلية، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها".