نجاة مهندس في كهرباء الجنوب من محاولة اغتيال في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بنجاة مهندس في مديرية كهرباء الجنوب، من محاولة اغتيال في منطقة الكرمة ضمن محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المهندس وسام الحلفي الذي يعمل في كهرباء الجنوب، نجا من محاولة اغتيال في منطقة الكرمة، حيث تم إطلاق النار عليه أثناء قيادة مركبته نوع (GMC) من قبل مجهولين خلال عودته من منزل عائلته".

ونقل المصدر، عن مقرب من المهندس، قوله: "لا توجد لدى وسام الحلفي، أي خلافات أو عداء شخصي مع أي جهة سياسية"، مطالباً الجهات الأمنية بـ"فتح تحقيق بأسباب الحادث".