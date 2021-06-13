سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نجاة مسؤول أمني ومجموعة من المقاتلين من محاولة اغتيال جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-06-13T10:18:36+0000
نجاة مسؤول أمني ومجموعة من المقاتلين من محاولة اغتيال جنوب الموصل

شفق نيوز/ نجا ضابط الأمن الوطني المسؤول عن ناحية النمرود جنوب مدينة الموصل إضافة الى مجموعة من مقاتليه من محاولة اغتيال بواسطة مساطر تفجير كانت مزروعة قرب ابراج الطاقة التي فجرها تنظيم داعش فجر اليوم الأحد في الناحية ذاتها  قرب قرية عمر كان .

وكشف مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، عن انفجار مسطرة على عجلة ضابط برتبة رائد وهو مسؤول الأمن الوطني في الناحية وذلك عندما وصل الى موقع الابراج المستهدفة لاجراء كشف دلالة عليها 

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب باضرار جسيمة في العجلة لكن نجا الضابط ومقاتليه منه.

وبحسب المصدر فإن هنالك مسطرة ثانية لم تنفجر عليهم بسبب خلل فني، مشيرا إلى أن المسطرة هي عبارة عن لغم مستطيل الشكل يشبه المسطرة يزرع في الطرق وينفجر بعد تعرضه لأي ضغط.

هذا وقد كشف مصدر اخر لمراسل شفق عن تعرض مفرزة لجهاز المخابرات العراقي يوم امس لانفجار عبوة ناسفة قرب الطريق المؤدي الى منطقة السحاجي الواقعة جنوب غرب الموصل وتسبب الانفجار بأضرار مادية فقط 

وبحسب المصدر فإن جهاز المخابرات كان مشاركاً في واجب عملية تطهير برفقة الجيش والحشد وتعرضت مفرزته لهذا الانفجار بعد مرور العجلة من فوق عبوة ناسفة.

related

نجاة ضابط رفيع في الجيش العراقي من محاولة اغتيال في بغداد

Date: 2021-04-03 07:20:48
نجاة ضابط رفيع في الجيش العراقي من محاولة اغتيال في بغداد

تفجير يستهدف منزل رئيس جامعة ميسان

Date: 2020-12-15 21:19:52
تفجير يستهدف منزل رئيس جامعة ميسان

السلطات العراقية توضح حقيقة انفجار في كركوك

Date: 2019-08-27 22:36:15
السلطات العراقية توضح حقيقة انفجار في كركوك

تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

Date: 2021-04-29 11:26:19
تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2020-09-27 11:16:08
تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

Date: 2021-01-28 06:22:21
تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟

Date: 2020-04-21 07:25:58
جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟

تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-27 08:09:22
تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق