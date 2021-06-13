نجاة مسؤول أمني ومجموعة من المقاتلين من محاولة اغتيال جنوب الموصل

شفق نيوز/ نجا ضابط الأمن الوطني المسؤول عن ناحية النمرود جنوب مدينة الموصل إضافة الى مجموعة من مقاتليه من محاولة اغتيال بواسطة مساطر تفجير كانت مزروعة قرب ابراج الطاقة التي فجرها تنظيم داعش فجر اليوم الأحد في الناحية ذاتها قرب قرية عمر كان .

وكشف مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، عن انفجار مسطرة على عجلة ضابط برتبة رائد وهو مسؤول الأمن الوطني في الناحية وذلك عندما وصل الى موقع الابراج المستهدفة لاجراء كشف دلالة عليها

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب باضرار جسيمة في العجلة لكن نجا الضابط ومقاتليه منه.

وبحسب المصدر فإن هنالك مسطرة ثانية لم تنفجر عليهم بسبب خلل فني، مشيرا إلى أن المسطرة هي عبارة عن لغم مستطيل الشكل يشبه المسطرة يزرع في الطرق وينفجر بعد تعرضه لأي ضغط.

هذا وقد كشف مصدر اخر لمراسل شفق عن تعرض مفرزة لجهاز المخابرات العراقي يوم امس لانفجار عبوة ناسفة قرب الطريق المؤدي الى منطقة السحاجي الواقعة جنوب غرب الموصل وتسبب الانفجار بأضرار مادية فقط

وبحسب المصدر فإن جهاز المخابرات كان مشاركاً في واجب عملية تطهير برفقة الجيش والحشد وتعرضت مفرزته لهذا الانفجار بعد مرور العجلة من فوق عبوة ناسفة.