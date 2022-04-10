نجاة مسؤول في فصيل شيعي من محاولة اغتيال وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بأن محاولة اغتيال فاشلة طالت الشيخ عماد القرغولي الذي يشغل منصب مقدم اللواء في لواء "علي الاكبر" التابع لـ(حشد العتبات) في وسط العاصمة بغداد.

هذا ولم يخض المصدر في مزيد من التفاصيل في تصريحه لوكالة شفق نيوز.

ولواء علي الأكبر هو فصيل شيعي عراقي منضو تحت هيئة الحشد الشعبي وتابع للعتبة الحسينية في كربلاء.

وتشكل اللواء بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها المرجع الديني آية الله علي السيستاني بعد ان اجتاح تنظيم داعش مناطق ومدن تُقدر بثلث مساحة العراق في أواسط العام 2014.