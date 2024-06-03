نجاة مسؤول إعلام شركة نفط ذي قار من محاولة اغتيال وإصابة موظفين اثنين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بتعرض 4 موظفين في شركة نفط المحافظة بينهم مسؤول الإعلام لمحاولة اغتيال فاشلة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على عجلة تقل 4 موظفين في شركة نفط ذي قار، بينهم مسؤول اعلام الشركة أبو الحسن الجابري، حيث أدى الهجوم لإصابة موظفين اثنين بجروح بليغة، فيما نجا مسؤول الإعلان وموظف آخر من محاولة اغتيال".

وبين المصدر، أن "الهجوم المسلح وقع بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقل المصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات، قالت إنها "عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار.

ويوم أمس الأحد، شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات"، وأوضحوا، أن "المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم".

وأعلنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان، فتح تحقيق بـ"أحداث العنف هذه".