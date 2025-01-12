نجاة مسؤول حكومي وشيخ عشيرة من محاولة اغتيال في الفلوجة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية في مدينة الفلوجة بالأنبار، يوم الأحد، بنجاة مسؤول في وزارة الكهرباء بالمحافظة وشيخ إحدى العشائر من محاولة اغتيال من قبل مجهولين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ معن مخلص الخنفر الجميلي، وهو مدير قسم في الكهرباء، نجا من محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مجهولة اثناء تجواله في مدينة الفلوجة".

وأشارت المصادر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات، فيما لاذت المجموعة المهاجمة بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية في الفلوجة بدأت تحقيقاتها في الحادث لتحديد هوية الجناة ودوافع الهجوم".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تزايد حالات العنف في المحافظة.