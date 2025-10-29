نجاة مرشح للانتخابات من محاولة اغتيال اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بتعرض مرشح للانتخابات التشريعية في العراق الى محاولة اغتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن موظفاً في شركة نفط البصرة المدعو "امجد طالب مزعل علي الصيمري"، وهو مرشح للانتخابات عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قدم بلاغاً حول قيام اشخاص مجهولين يستقلون عجلة نوع "كراون" لا تحمل لوحات بإطلاق النار على عجلته نوع "كامري" بيضاء اللون قرب "القبور الرمزية" أمام مشاتل أم قصر.

وأوضح أنه تم الكشف على محل الحادث وشوهد وجود اثار اطلاقات نارية بالزجاج الخلفي للباب الخلفية جهة السائق من سيارة الموظف، مشيرا الى أنه لا توجد إصابات بشرية فقط اضرار مادية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفاد مصدر أمني، بإطلاق نار قرب مكتب أحد مرشحي كتلة "صادقون" التي تمثل جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وذلك جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب ادعائه وتقديمه بلاغاً في مركز الشرطة، تعرض مكتب أحد مرشحي كتلة (صادقون) الى اطلاق نار بالهواء من قبل شخص يستقل دراجة نارية نوع (تكتك) ضمن منطقة حي العامل، جنوب غربي بغداد".

وأضاف أن "الحادثة لم تسفر عن إصابات تذكر، فيما سارعت القوات الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".