نجاة مدير في الجمارك من محاولة اغتيال في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بنجاة مدير في الجمارك من محاولة اغتيال بهجوم مسلح شرقي قضاء خانقين على بعد 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير الجمرك المدني في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران حبيب عبد نجا من محاولة اغتيال بعدما هاجم مسلحون مجهولون سيارته على طريق المنذرية - خانقين".

وأضاف أن "عبد لم يصب بأي أذى باستثناء وقوع أضرار مادية في سيارته، فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب الحادث وملابساته".

وترتبط ديالى بمعبرين حدوديين مع ايران الاول في مندلي والثاني في قضاء خانقين.