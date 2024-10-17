نجاة محامٍ من محاولة اغتيال واعتقال "مخربين" في بغداد

شفق نيوز/ أفادت نقابة المحامين العراقيين، يوم الخميس، بنجاة محامٍ من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحامي حسام الدين عبد اللطيف جاسم من محامي غرفة الكرادة نجا من محاولة اغتيال غادرة تعرض لها قرب مبنى محكمة الشعب، اليوم الخميس، بعد إطلاق النار عليه من قبل أشقاء خصمه في إحدى القضايا".

وأدانت نقابة المحامين العراقيين بـ"شدة هذا الاعتداء الآثم، وأكدت متابعتها الدقيقة للحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لضمان إلقاء القبض على جميع الجناة وتقديمهم للعدالة".

وشددت أيضا على أن "سلامة المحامين خلال أداء واجباتهم المهنية والقانونية تمثل أولوية قصوى، ما زالت تطالب بضماناتها القانونية والأمنيّة".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال ثلاث متهمين بتخريب الممتلكات العامة، وضبط "كدس للمواد المتفجرة" جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر، ألقت القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على تخريب "الممتلكات العامة" وهدم "نصب الدلة" وذلك في منطقة صدر اليوسفية بجانب الكرخ".

وأضاف، "كما تمكنت قوة اخرى من الفرقة ذاتها وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط كدس للمواد المتفجرة "مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية المنهزمة" في منطقة "مناري" جنوبي العاصمة، مشيراً الى "تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".