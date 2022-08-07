نجاة محام من محاولة اغتيال في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء الأحد، بنجاة محام من محاولة اغتيال بعد مهاجمته من قبل مسلحين مجهولين شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحامي من سكان ناحية السلام شمال شرق بعقوبة، تعرض لهجوم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، اطلقوا النار عليه على طريق بعقوبة – ناحية السلام ما سبب أضرارا مادية بسيارته دون إصابته بأي جروح.

وأضاف ان نقابة محامي ديالى اتخذت الإجراءات اللازمة مع الأجهزة الأمنية وتم الوصول الى الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا الى أن الحادث قيد التحقيق لكشف أسبابه ودوافعة.