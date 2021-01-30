نجاة قيادي في سرايا الصدر من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بنجاة قيادي في "سرايا السلام". من محاولة اغتيال وسط المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وابلغ المصدر "شفق نيوز"، بأن " مسؤول جرحى التظاهرات لعناصر (سرايا السلام) في محافظة ذي قار يُدعى محمد شريف، تعرض الى محاولة اغتيال قرب منطقة المنتنزه وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم (نوع مسدس) تجاه شريف الا انه تمكن الافلات من كمين المهاجمين".

وسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتمثل الالوية ( 313 - 314 - 315 ) في تشكيلات قوات الحشد الشعبي.

وتشكلت سرايا الصدر بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى وأجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين و كركوك و الأنبار وديالى، وعملت كقوة دفاعية عن المزارات الدينية ودور العبادة.