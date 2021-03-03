نجاة قائد عسكري من "موت محقق" والعثور على جثث شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بنجاة قائد عسكري برتبة رفيعة من موت محقق في محافظة صلاح الدين، فيما أعلن قيادي في الحشد الشعبي، عن العثور على جثث مجهولة الهوية ومضافات مدمرة لداعش، والاستيلاء على اسلحة ثقيلة شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن آمر فوج سوات صلاح الدين، العقيد ثامر محمد خلف ومرافقيه، نجوا من موت محقق بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة "جلام الدور" على مقربة من منطقة حمرين.

فيما قال الناطق الرسمي عن قيادة الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الامن والجيش عثرت على 4 جثث مجهولة الهوية غربي قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين ولم تحدد هوية الجثث حتى الان".

واضاف ان "العمليات الامنية الممتدة بين شرقي صلاح الدين وغربي كركوك اسفرت عن تدمير 7 مضافات لداعش والاستيلاء على مجموعة من اسلحة الهاون عيار 82 ملم الى جانب قتل عدد من الدواعش بضربات جوية ضمن الصفحة الاولى من العمليات الامنية التي شملت المناطق الممتدة بين كركوك وصلاح الدين".

واطلقت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاربعاء، عملي امنية واسعة النطاق على عدة محاور لتطهير المناطق الواقعة بين كركوك وصلاح الدين من بؤر واوكار داعش وتطويق تحركاتها.