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نجاة قائد عسكري في ديالى من محاولة اغتيال وإصابة ضابط وجندي

Category: أمـن

Date: 2021-03-04T09:28:17+0000
نجاة قائد عسكري في ديالى من محاولة اغتيال وإصابة ضابط وجندي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بنجاة قائد الفرقة الخامسة في الجيش العراقي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة شمالي ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تقل قائد الفرقة الخامسة اللواء الركن عدنان عناد في منطقة زور الشيخ بابا شمالي جلولاء ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة رائد وجندي كانا برفقته داخل السيارة.

وأضاف المصدر؛ أن قائد الفرقة الخامسة لم يصب بأي جروح ولازال يشرف على عمليات أمنية شمالي جلولاء.

واطلقت قوات الجيش والحشد قبل أيام عدة عمليات أمنية لتطهير مناطق حوض شمالي جلولاء ٧٥ كم شمال شرق بعقوبة، نتيجة لتصاعد الهجمات الإرهابية بشكل يومي.

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