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نجاة قائد عسكري عراقي وسقوط ضحية وإصابة اثنين بانفجار في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T06:10:23+0000
نجاة قائد عسكري عراقي وسقوط ضحية وإصابة اثنين بانفجار في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم السبت بنجاة امر فوج في الشرطة الاتحادية وسقوط مدني ضحية بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت في منطقة "البتار"   مستهدفة امر فوج 13 من الشرطة الاتحادية  العقيد  محي الحشماوي  والذي ترافقه قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري ما تسبب بمصرع مدني مسن على مقربة من الحادث  متأثرا بجراحه واصابة اثنين من الحشد ونجاة امر الفوج دون أي إصابات باستثناء اضرار مادية لحقت بالمركبة التي يستقلها.

 واضاف" ان قوات من الشرطة شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

وتتعرض مناطق جنوبي صلاح الدين ويثرب بشكل خاص لهجمات وتعرضات وحوادث امنية بسبب الامتدادات الزراعية الوعرة والشاسعة للمناطق والقصبات التابعة للناحية ونقص القطعات الامنية الى جانب الثغرات والفراغات الامنية التي تستغلها عناصر التنظيم.

وتتبع ناحية يثرب قضاء  بلد جنوبي  محافظة صلاح الدين تبعد عن العاصمة بغداد حوالي 100 كم نحو الشمال وتبلغ مساحتها حوالي 446 دونم وهي أرض زراعية بالغالب يحدها نهر دجلة من الناحيتين الشرقية والشمالية فيما يحدها مركز قضاء بلد من الغرب وقضاء الدجيل من الجنوب.

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