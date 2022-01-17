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نجاة قائد "حشد العتبات" من محاولة اغتيال جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-17T07:45:20+0000
نجاة قائد "حشد العتبات" من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة المثنى جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن نجاة قائد حشد العتبات حميد الياسري من محاولة اغتيال.

وقال المصدر لوكالة إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلات دخلوا في اشتباك عنيف بساعة مبكرة من فجر اليوم مع حماية الياسري عند بوابة منزله بمنطقة الفزاعية في قضاء الرميثة شمالي المثنى".

وبين المصدر، أن "المسلحين حاولوا اقتحام منزل الياسري، لكن مقاومة أنصاره واحتشاد العشائر القريبة منه جعل المهاجمين يتراجعون ويلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وأسبابه.

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