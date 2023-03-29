نجاة قائد امني من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بنجاة مسؤول أمني رفيع من عملية اغتيال في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم صوب عجلة يقودها العميد كاظم زغير امر قاطع الكرامة في محافظة ميسان.

وأضاف أن الحادث تسبب بتضرر العجلة ونجاة العميد من الهجوم.

ورجح المصدر أن يقف خلف الهجوم "تجار مخدرات، كون العميد كاظم زغير كان سبباً باعتقال أفراد منهم وضبط مواد مخدرة بشكل واسع على مستوى المحافظة".