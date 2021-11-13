نجاة عنصر أمني من تفجير استهداف منزله واعتقال محامٍ ابتز فتاة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باستهداف منزل عنصر أمني بعبوة ناسفة شرقي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين استهدفوا منزل مفوض شرطة بناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بعبوة ناسفة محلية الصنع (مجهولة النوع)".

وبين المصدر، ان " الانفجار تسبب بأضرار مادية في عجلتين كانتا قرب المنزل المستهدف، فضلا عن تعرضه لأضرار مادية"، مؤكدا أن "المستهدف طلب الشكوى ضد الفاعل حين التعرف عليه ".

وعلى صعيد آخر أشار مصدر في الأمن الوطني في محافظة ميسان إلى إلقاء القبض على محامٍ قام بابتزاز فتاة ومساومتها مع أهلها من خلال تهديدها بنشر مقاطع فيديو قام بتصويرها معها اثناء اتصال فيديو فيما بينهما.