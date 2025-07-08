نجاة عنصر امني ونجله من محاولة اغتيال والعثور على جثة حدث جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار/ميسان

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة، بينها محاولة اغتيال عنصر أمني وابنه شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مسلحين يستقلون دراجة نارية نوع (ستوتة) فتحوا نيران اسلحتهم صوب عنصر امني وابنه في تقاطع الشعلة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى الهجوم إلى أضرار مادية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد المهاجمين، فيما لاذ الثاني بالفرار".

وأضاف المصدر، كما ان "حادث سير على طريق (الشطرة _ الدواية) شمال شرق ذي قار، نتيجة تصادم عجلتين، حيث أدى الحادث لمصرع شخص على الفور واصابة ثاني بجروح بليغة".

وفي ميسان، عثرت القوات الامنية على جثة فتى يبلغ من العمر 14 عاماً أسفل جسر الماجدية وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، حيث تشير التحقيقات الامنية في الحادث إلى أنه حصل نتيجة غرق الفتى بنهر دجلة أثناء تعلمه السباحة.