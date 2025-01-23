نجاة عميد كلية من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، يوم الخميس، بنجاة عميد كلية من محاولة اغتيال بعد استهداف طاله شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين مجهولي الهوية، يستقلان دراجة نارية هاجما منزل عميد كلية التربية في جامعة البصرة علي ضرب، في قضاء القرنة شمالي المحافظة".

وأضاف أن "المهاجمين أطلقا 10 رصاصات على منزل العميد لكنه لم يصب بأذى، وفيما لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة، طوقت قوة أمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث".