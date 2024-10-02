نجاة عضو بمجلس ذي قار وإصابة زوجها بانفجار في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بنجاة عضو مجلس المحافظة نغم الإبراهيمي من انفجار عبوة وضعت بسيارتها وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة عضو مجلس محافظة ذي قار، نغم الأبراهيمي، بمنطقة الاسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " الانفجار أدى لإصابة زوج عضو مجلس المحافظة، بجروح نقل على إثرها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما لم تعرف دوافع الهجوم لغاية الآن ".