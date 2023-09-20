نجاة عضو بائتلاف المالكي من هجوم مسلح وضحايا بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بنجاة عضو بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن المرشح عن ائتلاف دولة القانون ساجد مطرود نجا من محاولة اغتيال فاشلة عبر هجوم مسلح في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار.

ورجح المصدر، أن تكون لمحاولة الاغتيال هذه علاقة بخلاف عشائري دائر بين عشيرتي الرميض وال عمر.

وفي الصبرة أقصى جنوبي العراق، لقي مدني مصرعه، فيما أصيب أربعة آخرون بينهم حالة حرجة في حادث سير على طريق الزبير بالمحافظة.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع فيديو يظهر اثار الحادث.