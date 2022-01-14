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نجاة عضو بالحزب الديمقراطي من محاولة اغتيال شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-14T13:20:36+0000
نجاة عضو بالحزب الديمقراطي من محاولة اغتيال شرقي بغداد

شفق نيوز/ نجا العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني "مهـدي عبد الكريم الفيلي" يوم الجمعة من محاولة اغتيال تعرض لها شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة مسلحة اعترضت صباح اليوم موكب الفيلي على طريق قناة الجيش وحصل تبادل إطلاق للنار بين الحماية والمجموعة المسلحة.

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات فقط اضرار لحقت بالمركبات المرافقة للعضو.

يأتي هذا بالتزامن مع تعرض مقر الفرع الخامس (فرع بغداد) للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أمس الخميس ، لهجوم بقنبلة يدوية، أوقعت اضراراً مادية طفيفة.

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