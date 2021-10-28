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نجاة أطفال من مجزرة في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-10-28T09:41:42+0000
نجاة أطفال من مجزرة في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين بنجاة مجموعة من الاطفال من مجزرة دموية بعد انفجار احد الغام مخلفات داعش في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجموعة من الاطفال قاموا بإضرام نيران اثناء اللعب في ارض خالية في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح ونتيجة لذلك انفجر احد الالغام جراء النيران دون أي اصابات او خسائر بعد هروب الأطفال في الوقت المناسب.

واضاف ان الكثير من مناطق بيجي ما زالت تحوي ألغاماً ومخلفات لداعش وشهدت عدة انفجارات وحوادث بعضها أوقع ضحايا ومصابين.

وذكر قائممقام بيجي محمد محمود الجبوري في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، ان 60% من مناطق بيجي تعج بالالغام والمخلفات الحربية لداعش ولم تشهد أي عمليات ازالة او معالجة من قبل الجهات الحكومية او المنظمات الدولية المعنية بملف الالغام.

وسقط قضاء بيجي تحت سيطرة داعش خلال الاعوام الممتدة بين 2014 – 2016 قبل ان يتم تطهيره وتحريره بمعارك دامت لاكثر من عام تسبب بتدمير 70% من البنى الخدمية والتحتية.

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