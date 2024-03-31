نجاة أستاذ جامعي من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بنجاة أستاذ جامعي من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم قرب الجسر السريع وسط الناصرية على عجلة الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام بجامعة ذي قار، مقدام الماجد، لكنه نجا من تلك الرصاصات".

وبين المصدر، ان " المسلحين أصابوا عجلة الماجد برصاصتين، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

بدوره أدان رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع ذي قار عبد الحسن داود النصرالله في بيان اليوم، "وبشدة" محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو النقابة مقدام الماجد التدريسي في جامعة ذي قار كلية الاعلام بعد تعرضه لمحاولة اغتيال "فاشلة" وسط الناصرية.

ودعا النصرالله، السلطات الأمنية والقضائية بالكشف عن الجناة بأسرع، وتوفير الحماية، وفرض سلطة القانون .