نجاة زعيم قبلي من محاولة اغتيال شمالي بغداد

شفق نيوز/ قال مصدر أمني مسؤول يوم السبت إن زعيما قبليا معروفا نجا من محاولة اغتيال عندما تعرض منزله لتفجير شمالي بغداد.

وذكر المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن منزل الشيخ سعيد الجاسم رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة.

ووفقا للمصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات باستثناء أضرار مادية لحقت بعجلة "الجاسم" التي كانت مركونة أمام منزله في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

يأتي هذا في وقت قتل فيه ضابط، وأصيب آخر رفيع في جهاز الأمني الوطني بينما قُتل تاجر مخدرات في اشتباكات دارت في حي البساتين شمالي بغداد.