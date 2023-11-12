نجاة برلماني عراقي من محاولة اغتيال في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتعرض عضو مجلس النواب العراقي المستقل داود العيدان لمحاولة اغتيال فاشلة وسط الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع أثناء عودة النائب الى منزله، حيث قام مجهولون ملثمون بقطع الطريق بحاجز من (الطابوق)، ثم تطويق عجلة النائب والهجوم عليها بالسكاكين والطابوق"، لافتا إلى ان "الهجوم اسفر عن اصابة شقيق النائب بجروح".

وبين المصدر، ان "الحادث تطور فيما بعد إلى تبادل لإطلاق النار بين حماية النائب والمهاجمين أنتهى بفرارهم إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى أصابة اثنين من المهاجمين المنفذين لعملية الاغتيال، حيث تجري القوات الامنية تحقيقات لغرض اعتقالهم".