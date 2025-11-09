نجاة القاضي منير حداد المشرف على إعدام صدام حسين من محاولة اغتيال

شفق نيوز - بغداد

كشف القاضي منير حداد، صباح اليوم الأحد، عن تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.

وشغل حداد منصب نائب رئيس محكمة التمييز فى المحكمة الجنائية العراقية العليا السابقة، ورئيس اللجنة المشرفة على إعدام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

وقال حداد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه تعرض الى عدة اطلاقات نارية من قبل عجلة بيضاء اللون نوع "كيا" التي كانت تسير بسرعة و يستقلها مسلحان ملثمان، مبينا أن المسلح الذي كان بجانب السائق هو من رشقه بعدة رصاصات إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال هذه، غير أنه لم يصب بأذى.

وأضاف أنه يتعرض الى تهديدات مستمرة منذ عدة أيام، وآخر تهديد تلقاه أمس السبت عبر اتصال هاتفي أثناء نزوله في غرفة داخل فندق بمدينة "مشهد بإيران، لافتا الى أنه تلقى ايضا مراسلات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة تحمل تهديدات من جهات يعرفها ليست سياسية، وسيقدم اسماء المتورطين بعمليات تهديده للقضاء العراقي.