نجاة استاذ جامعي في ذي قار من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ نجا استاذ جامعي في جامعة ذي قار، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "الاستاذ الجامعي، ستار العتابي، في جامعة ذي قار نجا من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بمنطقة حي أور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "المنفذ للعملية فشلت عملية إطلاق نار مسدسه ثلاث مرات أثناء تنفيذ العملية، حيث لاذ بالفرار".

وبين المصدر، أن "العتابي استنجد بالقوة الأمنية المرابطة بالقرب من موقع الحادث، حيث طاردت المتهم الذي حاول الفرار، لكن القي القبض عليه من قبل سيطرة مدخل المحافظة الشمالي ".

واوضح، أن" المتهم تم توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".