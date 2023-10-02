نتيجة التحقيق في اغتصاب السائحة البريطانية في البصرة: المتهم مارس الجنس معها بالتراضي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين، تفاصيل التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل سائحة بريطانية ادعت فيها قيام مواطن عراقي باغتصابها في أحد فنادق البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "تم تشكيل فريق عمل وتعميم مواصفات العامل وتمكنت قوة امنية من اعتقالها ودونت افادته".

واضاف المصدر؛ انه جاء في افادة المتهم أنه عندما كان العامل يزاول عمله في الفندق وشاهد المشتكية البريطانية تحدث معها وتبادلا أرقام الهواتف، وقام بمراسلتها من خلال تطبيق الواتساب وارسل لها رسائل بواسطة برنامج المترجم، حصل اتفاق بينهم على ممارسة الجنس".

وتابع المصدر نقلا عن افادة المتهم أن "المشتكية البريطانية قامت بإعطاء العامل كارت فتح الغرفة التي تقطن بها، ودخل الى الغرفة ومن ثم حضرت البريطانية ومارس معها الجنس برضاها وقام بالتصوير اثناء الممارسة بواسطة هاتفه، وعندما انتهوا طلبت منه مسح التصوير من الهاتف وامتنع عن ذلك وقام بضربها على فمها ونزل الى مطبخ الفندق ونزلت هي الصالة ثم غادر الفندق".

وأشار المصدر؛ إلى انه تم ضبط هاتف المتهم معه وتمت مشاهدة مقطع فيديو يتضمن عمل جنسي بين المشتكية البريطانية والمتهم واتضح من خلال الفيديو أن الممارسة كانت بالتراضي".

وافاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن سائحة بريطانية تقدمت بشكوى ضد مواطن عراقي قالت إنه حاول اغتصابها في غرفتها المستأجرة في أحد فنادق البصرة.