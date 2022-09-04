إنتهاء عملية “الذئب الخاطف” بقتل أربعة دواعش بينهم قيادي في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن آمر اللواء 88 بالحشد الشعبي ونس الجبارة، يوم الأحد، مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش بينهم قيادي بعملية ” الذئب الخاطف” في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبارة في تصريح نقله موقع الحشد الرسمي اليوم، "أربعة دواعش تم قتلهم من ضمنهم المسؤول العسكري في منطقة علاس والفتحة ومرافقه انتحاري فجر نفسه دون وقوع خسائر تذكر فيما قتل داعشي آخر في قصف لطيران الجيش وتمكنت الشرطة الاتحادية من قتل داعشي ايضاً وتدمير مضافة لداعش تحتوي على أسلحة خفيفة ومواد لوجستية شرق جبال حمرين ضمن عملية “الذئب الخاطف” “.

يذكر ان اللواء 88 بالحشد الشعبي والجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية دمروا سبع مضافات بعملية “الذئب الخاطف” في جبال حمرين يوم أمس كان يستخدمها الدواعش للاستقرار والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.