إنتشال رفات من تحت أنقاض في الموصل واعتقال "إرهابيين" هدما جسرا بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى يوم الثلاثاء بالعثور على رفات في منطقة الموصل القديمة تعود الى حقبة سيطرة تنظيم داعش على مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم "وردتنا أخبار من شعبة عمليات الدفاع المدني في نينوى حول وجود جثة مجهولة الهوية تحت الأنقاض في منطقة باب سنجار / الموصل القديمة على الفور تم توجيه فريق البحث والانقاذ العائد إلى مركز دفاع مدني رتل الطوارئ إلى محل الحادث".

واضاف البيان انه تم رفع وإنتشال جثة مجهولة الهوية والتي كانت عبارة عن هيكل عظمي تعود لأيام تحرير الموصل من تنظيم داعش حيث تم تسليمها الى دائرة الطب العدلي بموجب محضر أصولي.

يشار الى ان دائرة الدفاع مايقارب 3000 جثة مجهولة الهوية منذ تحرير الموصل وحتى اليوم غالبيتها لعناصر تنظيم الدولة والتي انتهى بها المطاف في مقابرٍ جماعية دفنوا فيها في منطقة في احدى المناطق النائية جنوب شرق مدينة الموصل.

الى ذلك قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان ان مفارزها "تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( 4 ارهاب) لانتمائهما لداعش بمايسمى ديوان الجند".

واوضح البيان انه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بإنتمائهما لداعش عام ٢٠١٤ وبصفة مقاتل بمايسمى المفارز العسكرية ديوان الجند واشتركا بمعركة الفتح المبين في كركوك وكذلك اشتركا بالهجوم على قوات البيشمركة عام ٢٠١٥ ،فضلاً عن اشتركهما بهدم مجسر مريم بيك الرابط بين محافظة كركوك وناحية الرشاد".