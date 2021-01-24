إنتشال خمس جثث من أُسرة واحدة قضوا إختناقاً شمال غربي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الأحد، من إخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد الكرخ.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني اقتحمت المنزل ووجدت خمسة جثث تعود الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنه فارقوا الحياة اختناقاً بسبب نواتج الحريق أثناء النوم.

وأضاف البيان؛ أنه على إثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المنزل.

ولفت البيان؛ إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة ترك المدافئ تعمل أثناء النوم ،وتشدد مديرية الدفاع المدني بعدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم لتجنب وقوع حوادث الحريق والموت خنقاً بنواتجها.