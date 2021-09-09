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إنتشال جثة من نهر دجلة وإنقاذ امرأة من الانتحار واعتقال متجرين بالأعضاء البشرية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-09T08:33:09+0000
إنتشال جثة من نهر دجلة وإنقاذ امرأة من الانتحار واعتقال متجرين بالأعضاء البشرية في بغداد

شفق نيوز/ سجلت العاصمة العراقية بغداد عدة حوادث من بينها انتشال جثة شاب غريق وإنقاذ امرأة من محاولة انتحار، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول اليوم الخميس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن زوارق و مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة تولد ٢٠٠٦ من داخل نهر دجلة أسفل جسر الصرافية، مضيفا أنه تم تسليم الجثة اصولياً الى مركز الشرطة.

وأشار إلى انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان في نهر دجلة بقصد الانتحار من قبل دوريات نجدة الاعظمية.

وفي السياق أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهمين اثنين لقيامهم المتاجرة بالأعضاء البشرية في بغداد

وقالت الوكالة في بيان إنه "بعد توفر معلومات عن وجود فتاة ورجل يقومان بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل مختص".

وتابع البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم من قبل مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة والقبض على المتهمين، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ١٧ من قانون زراعة الأعضاء البشرية وتقديمهما إلى القضاء لينالوا جزاءهما العادل.

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