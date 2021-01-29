صور .. إنتشال جثة امرأة مصرية قضت بحريق شمالي بغداد وإنقاذ زوجها واطفالها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة إحماد حريق داخل خان سكن متهالك مع إنتشال جثة امرأة مصرية الجنسية شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني بإسناد فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الدفاع المدني في ساعات الفجر اليوم تمكنت من التدخل وإخماد حادث حريق اندلاع داخل خان سكن متخذ كغرف لسكن الأُسر متهالك قديم مشيد من الطابوق والخشب يقع داخل ازقة منطقة الانباريين الضيقة في منطقة الكاظمية" .

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبة كبيرة في عمليات اخماد الحريق وانقاذ الأُسر بسبب ضيق الازقة التي يصعب معها دخول عجلات الدفاع المدني مما اضطرها الى ترك عجلات الاطفاء والانقاذ لمسافات بعيدة عن موقع الحادث ومد انابيب الإطفاء لإيصال الماء وإخماد النيران وحمل معدات الانقاذ على الأكتف الى موقع الحادث" .

ونوه البيان الى ان "فرق انقاذ الدفاع المدني لجأت الى اخلاء الدور المجاورة من ساكنيها قبل تدعيمها بدعامات ساندة لمنع انهيارها وانهاء الحادث بوقت قياسي مع العثور على جثة امرأة مصرية الجنسية وانقاذ زوجها وأطفالها الثلاثة بعد انهيار سقف غرفة سكنهم والغرف المجاورة لها" .

وتابع البيان انه تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة بواسطة عجلة اسعاف الدفاع المدني الى دائرة الطب العدلي وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة" .