إنتشار أمني مكثف حول السفارة التركية في بغداد

شفق نيوز/ شهد مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، يوم الخميس، إنتشاراً أمنياً مكثفاً تحسبا من وقوع أي طارئ قد يحدث جراء ردود فعل غاضبة من قبل محتجين غاضبين من القصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في منطقة زاخو وسقط على اثره العشرات من السيّاح العراقيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هناك انتشاراً امنياً كثيفاً أمام مبنى السفارة التركية داخل حدود المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان العشرات أغلبهم من أنصار التيار الصدري قد نظموا، مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام السفارة التركية ببغداد، على خلفية القصف التركي.