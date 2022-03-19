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إنتحار فتاة شنقاً ومصرع موظف بصعقة كهربائية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-19T10:11:16+0000
إنتحار فتاة شنقاً ومصرع موظف بصعقة كهربائية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بانتحار فتاة شنقاً في اطراف قضاء الخالص شمالي شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وهي متزوجة أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها في قرية (زنبور) الواقعة على بعد 10 كم شمال غرب قضاء الخالص.

وأضاف المصدر ان قوة أمنية فتحت تحقيقاً بالحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي"، مبيناً أن "أسباب الحادث غامضة ومجهولة".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي 17 حالة ومحاولة انتحار في معدل مخيف يثير علامات استفهام عن أسباب وظروف الانتحار.

من جهة أخرى افاد المصدر "بمصرع موظف حكومي في منطقة شروين، 35 كم شرقي بعقوبة، بصعقة كهربائية"، مبينا ان "قوة امنية نقلت جثة القتيل الى المستشفى وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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