إنتحار شخص وتحرير مختطف في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان شخصا اقدم على الانتحار في احدى المناطق بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصا يُدعى (أ.ن) من مواليد ٢٠٠٣ انتحر بواسطة شنق نفسه داخل داره ضمن شارع الشبكة في منطقة زراعية في مدينة الشعلة ببغداد.

وتشير احصائيات صادرة عن جهات رسمية ومتخصصة في العراق الى تزايد حالات الانتحار خلال هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بينما تتحدث تقارير صحفية غربية عن تحول تلك الحالات الى ظاهرة جراء تفاقم الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بعد اخفاق الطبقة السياسية في معالجة تلك المشاكل.

وفي هذه الاثناء اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفية في منطقة الطالبية ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان عملية التحرير وإلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق متخصص ومداهمة المنزل المتواجد فيه المخطوف والقبض على خاطفية وهما متهمان.

كما تم ضبط داخل المنزل على (٢٧) دراجة نارية مسروقة و (٢٥) هيكل دراجة نارية و(٥) شاشات تلفزيونية و (٥) هواتف ذكية و (٤) مسدسات وبندقية وغدارة وقنبلتين يدويتين وكمية من الحبوب و مادة الكرستال المخدرة و"بايب" زجاجي يستخدم لتعاطي المخدرات، حسب بيان الوكالة.

ويُلاحظ في الآوانة الاخيرة تزايد حالات السرقة والاختطاف والقتل في مناطق وسط وجنوب العراق بعد ان انخفضت نسبيا قبل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد.