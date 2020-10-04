إنتحار امرأتين ورجل بواسطة شنق أنفسهم في بغداد وكربلاء

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية يوم الاحد ان امرأتين ورجلاً اقدموا على الانتحار بنفس الطريقة بواسطة شنق انفسهم في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان المدعوة (س.أ) تولد ١٩٨١ قامت بالانتحار باسلوب الشنق بواسطة ربطة للرأس معلقة بسقف الحائط داخل غرفتها ضمن قضاء الحسينية شمالي بغداد.

واضافت المصادر ان المدعو (م.ص) تولد ١٩٦٩ اقدم على شنق نفسه بواسطة حزام جلد معلق داخل غرفة داره ضمن منطقة المنصورفي بغداد.

وتابعت المصادر ان المدعوة (ن.ع) تولد ٢٠٠٤ انتحرت عبر الشنق بواسطة ربطة نسائية معلقة بالمروحة السقفية داخل غرفة شقيقها ضمن منطقة حي الاطارات في كربلاء.