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مصدر أمني يؤكد: انفجار بغداد كان بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T17:32:28+0000
مصدر أمني يؤكد: انفجار بغداد كان بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن الانفجار الذي وقع في سوق بمدينة الصدر كان بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خبير المتفجرات توصل إلى ان الانفجار نفذ بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا".

وأوضح المصدر، "من خلال الملاحظة وجدت أشلاء جثة متقطعة؛ وهذا يوكد أن الانفجار نفذ بأسلوب انتحاري، لكن لم يتم التاكد حتى اللحظة فيما اذا كان الانتحاري امرأة أو رجلا"، مرجحا أن يكون الانتحاري امرأة لوجود هوية أحوال مدينة لامرأة قرب الاشلاء".

وأشار المصدر إلى "احتمال تكتم السلطات على موضوع الانتحاري، باعتبارها أعلنت سابقا بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة".

وأردف المصدر، بأن "أعداد الضحايا قد ترتفع نتيجة وجود إصابات خطرة بين الجرحى".

ووقع الانفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وأوقع 25 قتيلاً و49 جريحاً، وفق مصدر أمني لشفق نيوز.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح".

ولاحقاً أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف عقب التفجير الذي ذهب ضحيته 20 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

ووجه الكاظمي وفقاً للبيان، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

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