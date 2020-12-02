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نتائج "عملية مكحول".. الفتك بـ11 داعشياً بينهم مرتكبو "مجزرة المسحك"

Category: أمـن

Date: 2020-12-02T13:49:15+0000
نتائج "عملية مكحول".. الفتك بـ11 داعشياً بينهم مرتكبو "مجزرة المسحك"

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم الاربعاء، عن نتائج العملية الأمنية التي نفذتها قوات مشتركة ليلة أمس الثلاثاء في جبال مكحول بالمحافظة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي، محمد زيدان، لوكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بوصول مؤن غذائية ومستلزمات لعناصر تنظيم داعش المختبئين في جبال مكحول، فشرعت باغلاق الطرق والممرات وداهمت اوكار التنظيم بدعم من الطيران الحربي ما اسفر عن قتل 11 عنصراً من داعش بينهم اثنان من المتورطين بمجزرة "المسحك".

واضاف ان القوات تلاحق اثنين من منفذي مجزرة "المسحك" أحدهما قناص سوري يتنقل بين مناطق الفتحة شرقي صلاح الدين واطراف منطقة تل الذهب، مؤكدا ان القوات استولت على المؤن والبضائع والتي كانت في عجلة حمل مدنية.

وبين زيدان ان المؤن المهربة لداعش مصدرها اطراف قضاء الشرقاط والمناطق المحيطة بجبال مكحول ما يؤكد وجود حواضن ومتعاونين مع داعش يجب اجتثاثهم لتفادي هجمات ارهابية جديدة.

ونفذت قوة مشتركة من الجيش والشرطة والقوى الاخرى عمليات مداهمة مباغتة لجبال مكحول الممتدة بين محيط صلاح الدين واطراف كركوك.

وهاجم تنظيم داعش قوة مشتركة من الجيش والشرطة والحشد العشائري في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي بكمين في اطراف قرية المسحك شمالي قضاء بيجي وخلف الهجوم 18 قتيلا وجريحا.

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