نتائج ضربة جوية بكركوك .. العثور على 5 جثث لعناصر داعش

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، نتائج الضربة الجوية التي نفذتها المقاتلات الحربية العراقية ضد عناصر داعش في محافظة كركوك، يوم أمس الجمعة، مؤكدة العثور على 5 جثث لعناصر التنظيم الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن قيادة العمليات، إنه "يوم امس تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو بطائرات F_16".

وتابعت: "قد خرجت بالساعة 500 من فجر اليوم السبت، قوة من الغيارى في الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة، إذ عملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على (5) جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة الدقيقة لصقور الجو".

ولفتت إلى أنه "تم العثور على (4) بنادق وحزامين ناسفين وجرى تدميرهما تحت السيطرة، فضلاً عن (6) رمانات يدوية مختلفة واعتدة ومعدات اتصالات ومواد لوجستية أخرى داخل هذه المضافة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية مستهدفة عنصرين من عصابات داعش، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".

ولفتت إلى أنه "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت خلالها هذين الإرهابيين"