"أنبوب سري بطول 500 متر".. إحباط عملية لسرقة النفط الخام في البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة منظمة لتهريب النفط الخام في محافظة البصرة، عبر خرق نفطي تضمن مدّ أنبوب سري بطول يزيد على 500 متر مرتبط بالأنبوب الناقل الرئيسي.

وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزه في البصرة، وبعد متابعة استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من ضبط عملية تهريب للنفط الخام على الطريق السريع الرابط بين البصرة وذي قار".

وأشار إلى أن "العملية كشفت عن خرق نفطي تمثل بأنبوب ضغط مدفون تحت الأرض يمتد لمسافة 500 متر وصولاً إلى الأنبوب الناقل الرئيسي، في محاولة لسرقة النفط الخام وتهريبه".

وأضاف البيان، أن "القوات ضبطت في الموقع صهريجين، أحدهما كان محملاً بالنفط الخام أثناء محاولته الهروب، فيما كان الآخر فارغاً ومعداً لاستقبال الكميات المهربة".

ولفت إلى تسليم جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.