فرض حظر التجوال في الناصرية وإقالة مدير الشرطة

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية أعمال العنف والصدامات العنيفة بين المتظاهرين وأنصار الصدر يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقالت مدير الشرطة في ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وعينت اللواء عودة بطاط بدلاً عنه.

وتابع بالقول إنه تم إحالة الوائلي للتحقيق على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الناصرية.

وكان أنصار الصدر، بينهم مسلحون، قد اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المناهضين للنخبة السياسية المتهمة بالفساد، ما أشعل صدامات عنيفة بين الجانبين.

وأسفرت الصدامات عن مقتل شخصين وإصابة نحو 50 آخرين بعضهم أصيب بعيارات نارية.