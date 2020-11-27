سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

فرض حظر التجوال في الناصرية وإقالة مدير الشرطة

Category: أمـن

Date: 2020-11-27T17:43:49+0000
فرض حظر التجوال في الناصرية وإقالة مدير الشرطة

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال في مدينة الناصرية على خلفية أعمال العنف والصدامات العنيفة بين المتظاهرين وأنصار الصدر يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقالت مدير الشرطة في ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وعينت اللواء عودة بطاط بدلاً عنه.

وتابع بالقول إنه تم إحالة الوائلي للتحقيق على خلفية أعمال العنف التي شهدتها الناصرية.

وكان أنصار الصدر، بينهم مسلحون، قد اقتحموا ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المناهضين للنخبة السياسية المتهمة بالفساد، ما أشعل صدامات عنيفة بين الجانبين.

وأسفرت الصدامات عن مقتل شخصين وإصابة نحو 50 آخرين بعضهم أصيب بعيارات نارية.

related

تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

Date: 2019-11-14 13:54:22
تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل

Date: 2020-03-16 17:55:23
احراق مبنى حكومي جنوبي العراق بعد ساعات من عودة محافظ مستقيل

اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد والناصرية

Date: 2020-02-12 18:47:02
اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد والناصرية

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

مصدر يكشف عن عشرات الضحايا بصفوف المتظاهرين في ذي قار

Date: 2020-01-26 19:07:02
مصدر يكشف عن عشرات الضحايا بصفوف المتظاهرين في ذي قار

اهالي ذي قار يوجهون مناشدات لوقف اطلاق النار و تحذيرات من مجزرة

Date: 2019-11-29 20:31:25
اهالي ذي قار يوجهون مناشدات لوقف اطلاق النار و تحذيرات من مجزرة

اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها جنوبي العراق

Date: 2020-04-05 09:20:10
اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها جنوبي العراق

فيديو.. الامن يطلق الرصاص الحي على محتجين جنوبي العراق

Date: 2020-01-26 11:24:06
فيديو.. الامن يطلق الرصاص الحي على محتجين جنوبي العراق