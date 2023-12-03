أنباء عن 5 ضحايا "على الأقل" بقصف أمريكي في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بسقوط 5 ضحايا على الأقل بضربة جوية أمريكية استهدفت مقراً أحد الفصائل المسلحة في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت الضربة بطائرة مسيرة أم قصف صاروخي جوي، كما لم يتسنى تحديد مكان الضربة بدقة".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بسقوط 5 ضحايا كحصيلة أولية".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "نحو 6 صواريخ أطلقت من أطراف ناحية ربيعة باتجاه الأراضي السورية، ويرجح استهدافها للقواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي السورية".

ولفت المصدر إلى أن "الصواريخ كانت منصوبة على عجلة حوضية لنقل الماء".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة ، استهدف مجاهدونا، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (خراب الجير) شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".