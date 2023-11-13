أنباء عن وقوع قتلى وجرحى بقصف للطيران التركي في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بقيام طائرة تركية بقصف مسلحين تابعين لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان طائرة مسيرة تركية استهدف الليلة مركبة كانت تقل عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في داخل مركز ناحية سنوني شمال قضاء سنجار.

وأضاف المصدر القصف أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين داخل المركبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم؛ افاد مصدر أمني بأن المدفعية التركية قامت بقصف مناطق متعددة في منطقة نهيلي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك بشكل متتال لأكثر من 20 مرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "هذه الغارات استهدفت مواقع تتبع لعناصر حزب العمال الكوردستاني الذي يشن هجمات على القواعد العسكرية للقوات التركية المتمركزة في سلسلة جبل متين المطل على العمادية".

وأوضح المصدر أن "أكثر من 10 قذائف مدفع سقطت بالقرب من قرية كوهرزي وبلافة في سفح جبل متين دون وقوع أي إصابات بشرية بين الأهالي".