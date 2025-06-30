المطار وحي سكني.. 3 مقذوفات تهز كركوك (فيديو وصور)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الإثنين، بسقوط مقذوفات يرجح أنها طائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من مدينة كركوك، بينها المطار وحي سكني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مقذوفات يرجح انها طائرات مسيّرة، سقطت قرابة الساعة 11:45 مساء في كركوك، أحدها داخل مطار كركوك بين المدرج العسكري والمدني، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المتواجدين هناك، دون إعطاء تفاصيل دقيقة حول عددهم أو مدى خطورة حالتهم".

وأضاف المصدر أن "المقذوفين الآخرين سقطا في حي العروبة، إحدى المناطق السكنية جنوب غربي المدينة، واحدها سقط على منزل، ولم يُعرف بعد حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية".

وأكد أن القوات الأمنية طوقت المواقع المستهدفة وفتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، فيما لم تُصدر الجهات الرسمية بعد أي بيان حول طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.