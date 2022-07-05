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نائب يكشف السبب وراء استبدال قائد شرطة الديوانية: الداخلية مقصّرة

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T09:27:06+0000
نائب يكشف السبب وراء استبدال قائد شرطة الديوانية: الداخلية مقصّرة

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي فيصل النائلي، السبب وراء استبدال قائد شرطة محافظة الديوانية، وفيما أشار إلى تقصير وزارة الداخلية في دعم المديرية، أكد أن الأخيرة تمكنت من اعتقال 90% من مرتكبي الجرائم. 

وقال النائلي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت استبدال قائد الشرطة اللواء محمد كاظم، بالعميد عبطان محمد الشبلي، نظرا لتكرار الحوادث والخروقات الأمنية خلال الأيام الأخيرة في المحافظة". 

وأوضح النائب عن محافظة الديوانية، أن "دعم وزارة الداخلية لمديرية شرطة الديوانية ضعيف جدا أو شبه معدوم، فرجل الأمن لا يمتلك الاجهزة والسيارات والآليات الحديثة التي من الممكن أن تقوّم علمه، كما أن المحافظة تفتقر إلى الوسائل الحديثة من كاميرات وغيرها، التي من شأنها  تعزز عمل رجل الأمن وتساهم في السيطرة بشكل أكبر على الوضع الأمني في المحافظة".

وأضاف النائلي، كما أن "مديرية شرطة الديوانية تفتقر إلى الأعداد الكافية من الأفراد، فوزارة الداخلية لم تعوّض رجال الشرطة الذين يحالون إلى التقاعد أو من يقدم استقالته أو من يستشهد أو يتوفى، وبالتالي هناك نقص حاد في المراتب والضباط، وبالتالي قلّة الكادر تؤدي إلى عدم السيطرة أو تغطية المناطق بشكل متكامل".

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون، "ومع ذلك فإن رجال الأمن في محافظة الديوانية ينجحون في إلقاء القبض على 90% من مرتكبي الجرائم، وهو ما يحسب لهم".

وفيما يخص قائد الشرطة الجديد والمهام التي سيباشر فيها أولا، رجّح النائلي أن تكون البداية في "بسط الأمن وإنهاء السلاح المنفلت، وتعزيز دور رجل الأمن وزرع الثقة في داخله ليؤدي واجبه بالشكل المطلوب".

وتسنم أمس الاثنين، العميد الحقوقي عبطان محمد الشبلي رسميا منصب قائد شرطة الديوانية خلفا للواء الحقوقي محمد كاظم.

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