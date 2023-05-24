نائب قائد العمليات المشتركة لشفق نيوز: مهمة الناتو في العراق لم تتغير

شفق نيوز/ أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، يوم الأربعاء، أن مهمة بعثة حلف الناتو في العراق لم تتغير وهي تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة.

وقال المحمداوي لوكالة شفق نيوز، خلال مراسم نقل السلطة لمنصب قائد حلف الناتو في العراق بين الفريق جيوفاني ماريا إيانوتشي من الجيش الإيطالي والفريق خوسيه أنطونيو أويرو مارتنيز من الجيش الاسباني، إن "واجبات حلف الناتو لم تتغير، لكن هناك تقليد يجري سنوياً وهو تغيير قيادة البعثة في العراق، وهذه البعثة موجودة بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والتدريب لغرض تمكين القطعات العسكرية".

وأشار إلى أن "العراق ذاهب باتجاه الاعتماد على نفسه بالاستفادة من الخبرات الأجنبية وإجراء تمارين مشتركة، لكن ما زلنا بحاجة لموضوع التدريب وتقديم المشورة العسكرية واشراك طلابنا بدورات خارجية ومع مرور الزمن ستتمكن قطاعاتنا من الاعتماد على نفسها".

وأكد المحمداوي "مهمة بعثة حلف الناتو مهمة جدا خاصة لوزارة الدفاع، وان هناك 15 هدفاً حيوياً كبيراً جداً يعملون عليه منذ سنتين وحققوا شوطاً كبيراً بهذا المجال".

ورجح المحمداوي أن "يتوسع عمل بعثة الناتو ليشمل تدريب قوات وزارة الداخلية تحديداً الشرطة الاتحادية وتدريبهم على كيفية حماية الامن الداخلي وكل الامور ذاهبة بالاتجاه الصحيح وفق ما تم تحديده".

واوضح ان "مهمة بعثة الناتو بالدرجة الاساس هي لتدريب الجيش العراقي وتحقيق الاهداف المشتركة وهنالك رؤية لهذه الاهداف قسم منها وصل تقريبا مراحل متقدمة وقسم منها ما زال قيد الانجاز لكن هناك تطور كبير حصل هذه السنة".